Одна людина загинула та двоє поранені під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО

Одна людина загинула та двоє поранені під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО

11:40 22.12.2016
  • Одна людина загинула та двоє поранені під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО
  • Одна людина загинула та двоє поранені під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО
  • Одна людина загинула та двоє поранені під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО
  • Одна людина загинула та двоє поранені під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО
  • Одна людина загинула та двоє поранені під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО

До поліції надійшло повідомлення про вчинення ДТП у с.Вістова Калуського району.  

 

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи було встановлено, що у с. Вістова Калуського району на дорозі державного значення Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці" в напрямку до м. Івано-Франківська рухався автомобіль марки "Сітроен Берлінго" під керуванням жителя м. Долина, 1971 р.н.

Водій, перетнувши суцільну лінію, не оцінивши дорожньої обстановки, не переконавшись у безпеці маневру, розпочав здійснювати обгін автомобіля "Фіат Скудо".

Виїхавши на смугу зустрічного руху, він допустив зіткнення з вантажним автомобілем "Івеко" (автопоїзд) під керуванням 34-річного жителя республіки Сербія. Внаслідок ДТП водій автомобіля "Сітроен Берлінго" загинув на місці події, а пасажири цього авто 33 та 37-річні жителі Долини одержали травми та доставлені в Калуську ЦРЛ.

Молодший з пасажирів отримав забій правого плеча, рвану рану лівої гомілки та правого стегна, інший – вивих правого плеча та забій грудної клітки. Обидва госпіталізовані.

За фактом дорожньо-транспортної події розпочато досудове розслідування (ч.2 ст.286 ККУ).

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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