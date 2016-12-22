Одна людина загинула та двоє поранені під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО
Одна людина загинула та двоє поранені під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО
До поліції надійшло повідомлення про вчинення ДТП у с.Вістова Калуського району.
Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи було встановлено, що у с. Вістова Калуського району на дорозі державного значення Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці" в напрямку до м. Івано-Франківська рухався автомобіль марки "Сітроен Берлінго" під керуванням жителя м. Долина, 1971 р.н.
Водій, перетнувши суцільну лінію, не оцінивши дорожньої обстановки, не переконавшись у безпеці маневру, розпочав здійснювати обгін автомобіля "Фіат Скудо".
Виїхавши на смугу зустрічного руху, він допустив зіткнення з вантажним автомобілем "Івеко" (автопоїзд) під керуванням 34-річного жителя республіки Сербія. Внаслідок ДТП водій автомобіля "Сітроен Берлінго" загинув на місці події, а пасажири цього авто 33 та 37-річні жителі Долини одержали травми та доставлені в Калуську ЦРЛ.
Молодший з пасажирів отримав забій правого плеча, рвану рану лівої гомілки та правого стегна, інший – вивих правого плеча та забій грудної клітки. Обидва госпіталізовані.
За фактом дорожньо-транспортної події розпочато досудове розслідування (ч.2 ст.286 ККУ).
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області