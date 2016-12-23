У Києві поліція виявила цілий склад вогнепальної та холодної зброї. ФОТО

У Києві поліція виявила цілий склад вогнепальної та холодної зброї. ФОТО

06:30 23.12.2016
  • У Києві поліція виявила цілий склад вогнепальної та холодної зброї. ФОТО
  • У Києві поліція виявила цілий склад вогнепальної та холодної зброї. ФОТО
  • У Києві поліція виявила цілий склад вогнепальної та холодної зброї. ФОТО
  • У Києві поліція виявила цілий склад вогнепальної та холодної зброї. ФОТО
  • У Києві поліція виявила цілий склад вогнепальної та холодної зброї. ФОТО
  • У Києві поліція виявила цілий склад вогнепальної та холодної зброї. ФОТО

За інформацію оперативників Департаменту карного розшуку Національної поліції України зброя призначалася для подальшого продажу на території України. Розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України.

Співробітники Департаменту карного розшуку, Головного управління Національної поліції в м. Києві та СБУ виявили у помешканні киянина склад зброї.

За місцем реєстрації та проживання 53-річного киянина поліцейські провели санкціоновані обшуки. В результаті, поліцейські вилучили близько 60 пістолетів та майже 40 гвинтівок, а також більше 800 набоїв. Крім того, вилучено близько 200 одиниць холодної зброї, серед яких – мисливські ножі, мачете та шаблі.

Вже встановлено, що виявлена оперативниками зброя не є зареєстрованою, тож канали її надходження до столиці встановлюються.  Всі вилучені предмети направлені для проведення необхідних експертиз. Їх власника затримано в порядку статті 208 КПК України.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України проводяться всі необхідні слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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