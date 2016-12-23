Під час ДТП на Луганщині перекинулась маршрутка, є поранені. ФОТО

Під час ДТП на Луганщині перекинулась маршрутка, є поранені. ФОТО

08:02 23.12.2016
  • Під час ДТП на Луганщині перекинулась маршрутка, є поранені. ФОТО
  • Під час ДТП на Луганщині перекинулась маршрутка, є поранені. ФОТО
  • Під час ДТП на Луганщині перекинулась маршрутка, є поранені. ФОТО

На 236 км автодороги Р-07 «Чугуїв- Мілове» у Біловодському районі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. 

За попередніми даними 39-річний водій автобусу «Volkswagen», рухаючись із смт. Біловодськ у напрямку міста Старобільськ, керуючи технічно-несправним транспортним засобом (несправність задньої правої ресори), не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив перекидання.

Внаслідок ДТП п’ятеро пасажирів (дві жінки та троє чоловіків) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за статтею 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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