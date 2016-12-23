У Лубнах до дверей квартири причепили бойову гранату. ФОТО

Днями, близько 02:30, до Лубенського відділу поліції звернулася 54-річна мешканка Лубен та повідомила про виявлення предмету, схожого на гранату у міській багатоповерхівці.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-вибухотехніки. Встановлено, що на 4-му поверсі багатоквартирного будинку, на дверній ручці вхідних дверей до квартири 41-річного чоловіка знаходиться предмет, схожий на гранату. Поряд з дверима - пластикову пляшка об’ємом 2 літри заповнена рідиною з характерним запахом ацетону.

Спеціалістами даний предмет (попередньо, гранату Ф-1) було виведено з бойового положення, вилучено та направлено на експертизу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, працівники поліції з’ясовують всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області