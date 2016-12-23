Полтавська поліція встановлює особу чоловіка, якого знайшли на вокзалі. ФОТО

Полтавська поліція встановлює особу чоловіка, якого знайшли на вокзалі. ФОТО

09:22 23.12.2016

Відділенням поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області встановлюється особа невідомого чоловіка, який 21.09.2016 року був виявлений на «Південному вокзалі» в м. Полтава.

Прикмети: на вигляд 50-55 років, середньої тіло будови, волосся світле коротке, очі світлі. Зі слів невідомого, він добре пам’ятає місто «Нижневартовск» та «Оренбург» РФ.

Був одягнений: темно-синя сорочка, темно-сірі спортивні штани, чорні шкіряні туфлі.

У разі отримання будь-якої інформації стосовно вищевказаного громадянина просимо повідомити за телефонами: (0532) 51-74-14, 0952541071.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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