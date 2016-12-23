Під час ДТП на Вінниччині трагічно загинула 55-річна жінка. ФОТО

Під час ДТП на Вінниччині трагічно загинула 55-річна жінка. ФОТО

22:00 23.12.2016
  • Під час ДТП на Вінниччині трагічно загинула 55-річна жінка. ФОТО
  • Під час ДТП на Вінниччині трагічно загинула 55-річна жінка. ФОТО
  • Під час ДТП на Вінниччині трагічно загинула 55-річна жінка. ФОТО
  • Під час ДТП на Вінниччині трагічно загинула 55-річна жінка. ФОТО

Поблизу хутора Бурдеї під колеса мікроавтобусу «Мерседес Спрінтер» потрапила жителька села Левківці. Внаслідок автопригоди жінка загинула на місці пригоди.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18 години на відрізку дороги Шпиків-Комаргород.

Попередньо встановлено, що 47-річний водій автомобіля «Мерседес Спрінтер» допустив наїзд на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги.

Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження несумісні з життям та загинула на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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