Під час ДТП на Вінниччині трагічно загинула 55-річна жінка. ФОТО
Під час ДТП на Вінниччині трагічно загинула 55-річна жінка. ФОТО
Поблизу хутора Бурдеї під колеса мікроавтобусу «Мерседес Спрінтер» потрапила жителька села Левківці. Внаслідок автопригоди жінка загинула на місці пригоди.
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18 години на відрізку дороги Шпиків-Комаргород.
Попередньо встановлено, що 47-річний водій автомобіля «Мерседес Спрінтер» допустив наїзд на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги.
Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження несумісні з життям та загинула на місці події.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області