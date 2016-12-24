View the full image Поліція не втрачає надії повернути додому зниклу літню жінку. ФОТО

Поліцейські Київщини розшукують Тетяну Миколаївну Фещенко, яка у вересні 2015 року пішла з дому та до цього часу не повернулась, та просять громадян допомогти встановити її місце знаходження.

87-річна пенсіонерка увечері 7 вересня минулого року пішла зі свого місця проживання у с. Салиха Таращанського району Київської області.

Правоохоронці проводять низку заходів, направлених на розшук зниклої, та звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках жінки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження жінки, повідомте до найближчого відділку поліції або на спецлінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області