На Київщині пожежні врятували життя... коту. ФОТО

На Київщині пожежні врятували життя... коту. ФОТО

11:00 24.12.2016
  • На Київщині пожежні врятували життя... коту. ФОТО
  • На Київщині пожежні врятували життя... коту. ФОТО

О 09:55 до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про те, що за адресою: смт Баришівка, вул. Київський шлях на території приватного обійстя жалібно плаче кіт, який заліз на дерево і не може спуститися.

На місце виклику було направлено відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальників на місце будо встановлено, що на вершині дерева, висотою близько 5 метрів, сидить кіт.

За допомогою ручної драбини рятувальникам вдалося спустити чотирилапого на землю.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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