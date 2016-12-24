На Київщині пожежні врятували життя... коту. ФОТО

О 09:55 до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про те, що за адресою: смт Баришівка, вул. Київський шлях на території приватного обійстя жалібно плаче кіт, який заліз на дерево і не може спуститися.

На місце виклику було направлено відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальників на місце будо встановлено, що на вершині дерева, висотою близько 5 метрів, сидить кіт.

За допомогою ручної драбини рятувальникам вдалося спустити чотирилапого на землю.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області