На Миколаївщині у літній кухні жахливо загинула людина. ФОТО

На Миколаївщині у літній кухні жахливо загинула людина. ФОТО

14:00 24.12.2016
  • На Миколаївщині у літній кухні жахливо загинула людина. ФОТО
  • На Миколаївщині у літній кухні жахливо загинула людина. ФОТО
  • На Миколаївщині у літній кухні жахливо загинула людина. ФОТО
  • На Миколаївщині у літній кухні жахливо загинула людина. ФОТО

О 12:50 до Служби порятунку за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні літньої кухні по провулку Далекому смт. Арбузинка Миколаївської області. Про пожежу сповістили сусіди.

На виклик виїхав черговий караул 6 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Під час  проведення розвідки, вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1951 р.н.

Пожежу ліквідовано о 13:15 на площі 4 кв. м. її оопередня причина - необережність господаря при палінні.

На гасіння пожежі залучалась 1 одиниця техніки  та 3 чоловіка з числа особового складу.

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