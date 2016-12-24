Чернігівська поліція "на гарячому" затримала викрадачів автомобіля. ФОТО

Оперативники кримінальної поліції Чернігова спільно з патрульними поліцейськими затримали «на гарячому» автовикрадачів, які за допомогою буксирувального тросу намагалися викрасти легковик «Audi-100».

До чергової частини Чернігівського відділу поліції звернувся 34-річний чернігівець із заявою про те, що двоє невідомих на автомобілі «ВАЗ-2101» за допомогою буксирувального тросу намагаються викрасти його автомобіль «Аudi-100», який він залишив поблизу будинку.



На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції Чернігівського відділу поліції та черговий наряд патрульних поліцейських, які затримали двох викрадачів та доставили їх до поліцейського відділу для з’ясування всіх обставин події.

В ході подальшої перевірки правоохоронцями було встановлено, що власник автомобіля, що мешкає в одній з багатоповерхівок по вулиці Мстиславській, залишив свій автомобіль на ніч у дворі біля будинку. Близько 05:00 він почув на вулиці якийсь гуркіт і визирнув у вікно. У дворі будинку він побачив, як двоє невідомих зачепили його авто буксирувальним тросом та намагаються тягнути його своїми «Жигулями».



Чоловік викликав поліцію та став спостерігати за викрадачами. За кілька хвилин прибулий на місце наряд патрульно поліції затримав авто злодіїв «на гарячому».



Як в подальшому з’ясувалося, один із затриманих – 27-річний житель Чернігова, раніше неодноразово засуджений за викрадення автомобільного транспорту в Криму.

Після останнього звільнення з місць позбавлення волі він переїхав жити до Чернігова.

Інший затриманий, 22-річний чернігівець — його знайомий, якого його старший приятель попросив допомогти відбуксувати нібито його власну автівку. Хлопець навіть не запідозрив, що «Ауді» вони викрадають.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області