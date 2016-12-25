View the full image Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція Львівщини. ФОТО

Самбірським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за скоєння тяжкого злочину передбаченого ч.1 ст.115 КК України (вбивство) встановлюється місцезнаходження Андрухів Романа Ігоровича, 05.03.1989 р.н., котрий зареєстрований в селі Романівка, Городоцького району Львівської області. Чоловік вже був раніше судимий за крадіжки з церков.

Прикмети: вік 27 років, ріст 183 см, лице овальне, волосся коротке темне. На час скоєння злочину був одягнутий в темнозелену балонову коротку куртку, темні штани та темну шапку.

Усіх, кому відоме місцезнаходження даного громадянина просимо звертатись у Самбірський ВП (тел. 8-096-35-63-297 або 102).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області