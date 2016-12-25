View the full image На Одещині при загадкових обставинах зникла 16-річна дівчина. ФОТО

Вже декілька місяців у Одеській області шукають 16 - річну Тетяну Арменчу 22 червня 2016 року дівчину останній раз бачили у навчальному закладі міста Ізмаїл Одеської області. З того часу про Тетяну немає жодних звісток.

Прикмети дитини: виглядає на 16 років, овальне обличчя, світлі очі, русяве волосся.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ