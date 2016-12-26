Прокуратура області контролює розслідування двох смертельних ДТП. ФОТО

Прокуратура області контролює розслідування двох смертельних ДТП. ФОТО

11:40 26.12.2016
  • Прокуратура області контролює розслідування двох смертельних ДТП. ФОТО
  • Прокуратура області контролює розслідування двох смертельних ДТП. ФОТО
  • Прокуратура області контролює розслідування двох смертельних ДТП. ФОТО
  • Прокуратура області контролює розслідування двох смертельних ДТП. ФОТО

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами двох дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинуло 5 осіб.

Днями на трасі «Харків-Симферополь» неподалік Степногірська відбулося зіткнення двох легковиків, внаслідок якого водій та пасажир однієї з автівок, яка за попередніми даними виїхала на смугу зустрічного руху, загинули. Водій другого транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Через деякий час на вказаній ділянці дороги сталося ще одне зіткнення вантажівки «Камаз» та легковика, які рухаючись у зустрічних напрямках об’їжджали місце першої ДТП.

Окрім цього, на території Михайлівського району області сталася ще одна ДТП – водій «Москвича» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою «Камаз». За попередніми даними в результаті загинуло двоє неповнолітніх та один дорослий пасажир легковика, які прямували на спортивні змагання до м. Токмак. Водія госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

На теперішній час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин зазначених ДТП.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУ Національної поліції в області за процесуального керівництва групи прокурорів.

За матеріалами прес-служби Запорізької області

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