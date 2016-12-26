У Миколаєві молода жінка зникла разом із маленькою дитиною. ФОТО

У Миколаєві молода жінка зникла разом із маленькою дитиною. ФОТО

13:40 26.12.2016

Корабельним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області розшукуються гр. Шахрайчук Олександра Ігорівна 1985 р.н. та її малолітня донька Шахрайчук Регіна Олексіївна, 2015 р.н.

Відомо, що Олександра Шахрайчук разом зі своєю донькою пішли з дому близько 22:00 год. 22 грудня 2016 року і до теперішнього часу їх місцезнаходження залишається невідомим.

Прикмети жінки: зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся темне, пряме, довге, очі карі. Одягнена у куртку бежевого кольору, коричневу в’язану шапку.

Прикмети дівчинки: на вигляд 2 роки. Одягнена у шапку та балонову куртку бірюзового кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклих, прохання повідомляти за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 64 або за телефонами (0512)25-20-02, 25-30-55, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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