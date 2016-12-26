Щойно к Києві зіткнулись одразу 5 автомобілів, є поранені. ФОТО

У Києві на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Кудрі сталась масштабна ДТП.

Легковик ДЕУ їхав бульваром Лесі Українки. На перехресті водій раптово повернув ліворуч на вулицю Кудрі, де саме рухався БМВ. Уникнути зіткнення не вдалося.

Від потужного удару БМВ відкинуло на паркову. Іномарка влетіла в автобус, той у свою чергу, вдарив сусідню автівку, а остання зачепила ще одну.

У ДТП постраждав водій БМВ. Його госпіталізували.

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