На Миколаївщині фура перетворила легковик на ніщо, є загиблі. ФОТО

О 20:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Р-06 поблизу с. Дорошівка Вознесенського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події виїхав черговий караул 12 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було з’ясовано, що внаслідок лобового зіткнення автомобіля ВАЗ з вантажним автомобілем DAF загинув водій легковика. Тіло чоловіка було заблоковано деформованими елементами кузова.

За допомогою гідравлічного обладнання рятувальники вилучили тіло.

Причина та обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області