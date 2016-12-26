На Миколаївщині фура перетворила легковик на ніщо, є загиблі. ФОТО

На Миколаївщині фура перетворила легковик на ніщо, є загиблі. ФОТО

22:00 26.12.2016
  • На Миколаївщині фура перетворила легковик на ніщо, є загиблі. ФОТО
  • На Миколаївщині фура перетворила легковик на ніщо, є загиблі. ФОТО

О 20:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Р-06 поблизу с. Дорошівка Вознесенського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події виїхав черговий караул 12 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було з’ясовано, що внаслідок лобового зіткнення автомобіля ВАЗ з вантажним автомобілем DAF загинув водій легковика. Тіло чоловіка було заблоковано деформованими елементами кузова.

За допомогою гідравлічного обладнання рятувальники вилучили тіло.

Причина та обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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