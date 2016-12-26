На Херсонщині у сільській хатинці згоріла живцем літня людина. ФОТО

На Херсонщині у сільській хатинці згоріла живцем літня людина. ФОТО

20:30 26.12.2016
  • На Херсонщині у сільській хатинці згоріла живцем літня людина. ФОТО
  • На Херсонщині у сільській хатинці згоріла живцем літня людина. ФОТО
  • На Херсонщині у сільській хатинці згоріла живцем літня людина. ФОТО

О 10:57 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Херсонській області надійшла інформація про загоряння у житловому будинку в с.Першопокровка Нижньосірогозького району.

До місця події виїхало чергове відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю за вказаною адресою було встановлено, що займання сталося в житловій кімнаті на площі 6 кв.м.

Вогнеборці приступили до ліквідації осередку пожежі і вже о 12:15 локалізували його, а о 14:30 ліквідували повністю. Під час гасіння рятувальники виявили обгоріле тіло власниці будинку 1925 року народження.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем загиблої. 

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області

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