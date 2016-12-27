Поліція повідомила подробиці тарану двох автобусів у Слов'янську. ФОТО

Автобус «Сетра» скоїв наїзд на автобус «ПАЗ», після чого врізався у придорожній магазин. У результаті ДТП один із пасажирів отримав легкі тілесні ушкодження.

Близько 10-ї години ранку до чергової частини Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць. При виїзді правоохоронців на місце події було встановлено, що автобус «Сетра» під керуванням 28-річного жителя Луганської області, рухаючись зі сторони мікрорайону «Хімік», скоїв наїзд на автобус «ПАЗ», що стояв на зупинці, після чого виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стіну магазина.

Від удару один із пасажирів рейсового автобусу «ПАЗ», мешканець Слов'янська 1994 року народження, отримав легкі тілесні ушкодження.

Згідно з висновком експертизи, обидва водії у момент аварії не перебували у стані сп'яніння.

Правоохоронці перевіряють всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Її санкції передбачають покарання від штрафу до обмеження волі строком на 3 роки.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області