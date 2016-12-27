На Вінниччині під час жорсткої ДТП серйозно постраждала людина. ФОТО
На Вінниччині під час жорсткої ДТП серйозно постраждала людина. ФОТО
Аварія сталась близько 21:50 години неподалік села Березино Вінницького району. 50-річний житель Вінниці, керуючи автомобілем «Шевроле АВЕО», не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «Нісан Кашкай».
За кермом позашляховика знаходився 31- річний вінничанин.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 50-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
Наразі поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено ряд експертиз.
За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області