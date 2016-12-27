На Вінниччині під час жорсткої ДТП серйозно постраждала людина. ФОТО

На Вінниччині під час жорсткої ДТП серйозно постраждала людина. ФОТО

23:30 27.12.2016
  • На Вінниччині під час жорсткої ДТП серйозно постраждала людина. ФОТО
  • На Вінниччині під час жорсткої ДТП серйозно постраждала людина. ФОТО
  • На Вінниччині під час жорсткої ДТП серйозно постраждала людина. ФОТО
  • На Вінниччині під час жорсткої ДТП серйозно постраждала людина. ФОТО

Аварія сталась близько 21:50 години неподалік села Березино Вінницького району. 50-річний житель Вінниці, керуючи автомобілем «Шевроле АВЕО», не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «Нісан Кашкай».

За кермом позашляховика знаходився 31- річний вінничанин.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 50-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено ряд експертиз.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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