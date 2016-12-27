В Одесі двох молодиків підозрюють у численних вуличних грабунках. ФОТО

До Портофранківського ВП надійшло повідомлення лікаря про те, що в медичний заклад з травмами голови доставлено одесита, на якого було скоєно напад.

Працівники поліції негайно опитали 21-річного чоловіка та розпочали заходи, спрямовані на розкриття даного злочину.

Встановлено, що невідомі зловмисники, знаходячись на сходах, які ведуть з вул. Дюківської на вул. Балківську, вчинили напад на потерпілого та, із застосуванням фізичної сили, відкрито заволоділи його мобільними телефонами і гаманцем. Сума матеріального збитку склала 4610 гривень. Прикмети злочинців потерпілий не запам'ятав, адже отямився лише у лікарні, де й виявив відсутність своїх речей.

У ході проведення першочергових слідчих дій особи нападників були встановлені. Ними виявилися двоє 17-річних жителів Одеської області.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Зараз чоловіків затримано, вони перевіряються на причетність до інших правопорушень. На теперішній час зловмисники вже зізналися у вчиненні близько 30 аналогічних злочинів.

Шановні громадяни! Якщо ви стали жертвами протиправних дій з боку зображених на фото зловмисників, просимо повідомити про це за телефонами: 779-48-81 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області