На Полтавщині фура протаранила "Ровер", постраждала жінка-водій. ФОТО

На Полтавщині фура протаранила "Ровер", постраждала жінка-водій. ФОТО

16:00 27.12.2016
  • На Полтавщині фура протаранила "Ровер", постраждала жінка-водій. ФОТО
  • На Полтавщині фура протаранила "Ровер", постраждала жінка-водій. ФОТО
  • На Полтавщині фура протаранила "Ровер", постраждала жінка-водій. ФОТО

Подія сталася 27-го грудня, близько 05:30 хвилин на 135-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський у Пирятинському районі.

Попередньо відомо, що на вказаній автодорозі сталося зіткнення автомобілів «Range Rover» під керуванням 46-річного мешканця Дніпра, та вантажівки «Mercedes» під керуванням 27-річного мешканця Полтавської області. Обидва транспортні засоби рухалися в напрямку міста Київ.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 33-річна пасажирка автомобіля «Range Rover», жителька Дніпра, з численними травмами доставлена до лікарні.

Працівники поліції з’ясовують всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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