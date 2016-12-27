У Чернігові з річки витягли автомобіль з тілом його власника у кабіні. ФОТО

Днями до поліції звернулась мешканка м. Чернігова із заявою, що її чоловік напередодні увечері поїхав на власному автомобілі «Seat» в невідомому напрямку та дотепер не повернувся.

Поліція встановила, що вказаний автомобіль 24 грудня о 00:30 біля лазні на чернігівському пляжі «Золотий берег» в’їхав в р. Десну та потонув.



25 грудня о 14:30 в ході рятувально-пошукових заходів співробітники ДСНС виявили та підняли на поверхню вказаний автомобіль, в якому знаходилося тіло автовласника. Труп направлено до моргу.



Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області