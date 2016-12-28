Зухвалу серійну шахрайку затримала поліція Кіровоградської області

До того громадянка мала судимість за вчинення схожих злочинів, однак зупинятися, схоже, не збиралася. Коли на її слід вийшли оперативники, аферистка лише почала змінювати місце проживання, при цьому продовжувала дурити людей за старою «схемою». Потерпілими від шахрайських дій ставали літніх люди. Нині працівники поліції встановлюють усіх осіб, які постраждали від незаконних дій підозрюваної.

Жертвами зловмисниці стали як жителі Кіровоградщини, так і сусідньої області. Шахрайка маскувалася окулярами, одягала перуки, постійно перефарбовувала волосся й продовжувала «заробляти гроші» на довірливих пенсіонерах.

Діяла аферистка за добре відпрацьованою схемою. Зазвичай представлялася працівником соціальної служби або співробітником комунального підприємства і цікавилася, якої допомоги потребують громадяни літнього віку. Потім пропонувала отримати державну матеріальну допомогу, оформити субсидію, виманюючи готівку.

Пенсіонери, не підозрюючи нічого лихого, віддавали свої скромні заощадження. Крім того, користуючись наївністю стареньких, досвідчена шахрайка видурювала у них гроші нібито на поховання родичів. Отримані кошти жінка у подальшому витрачала на власні потреби.

«Завдяки допомозі небайдужих громадянам та колег із сусідньої області зловмисницю вдалося викрити, - розповів т.в.о. начальника Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко. – Вже встановлено, що шахрайка причетна щонайменше до 8 кримінальних правопорушень. Наразі підозрювану затримано».

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Працівники поліції звертаються до громадян і закликають до обережності та пильності. Якщо ж ви все-таки стали жертвою подібного кримінального правопорушення, негайно повідомте про подію правоохоронцям за номером «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області