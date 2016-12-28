На Закарпатті автомобіль збив жінку на переході. ФОТО

На Закарпатті автомобіль збив жінку на переході. ФОТО

16:40 28.12.2016
  • На Закарпатті автомобіль збив жінку на переході. ФОТО
  • На Закарпатті автомобіль збив жінку на переході. ФОТО
  • На Закарпатті автомобіль збив жінку на переході. ФОТО
  • На Закарпатті автомобіль збив жінку на переході. ФОТО

На службу «102» поступило повідомлення про наїзд на людину на пішохідному переході біля автобусної зупинк в селі Нижнє Солотвино. Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що на автодорозі «Київ-Чоп» «Fiat Doblo» наїхав на 46-річну місцеву мешканку.

Водій, мешканець села Зняцево Мукачівського району, пояснив поліції, що не впорався з керуванням: не зміг загальмувати вчасно, і, щоб не в’їхати в автомобіль, який пропускав пішохода на переході, здійснив маневр, внаслідок якого постраждала жінка.

Потерпілу доставлено до нейротравмпункту лікарні в Ужгороді з численними травмами. Автомобіль поміщено на спецмайданчик відділення поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області  

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