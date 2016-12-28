У Тернополі не повернулась додому літня жінка. ФОТО

У Тернополі не повернулась додому літня жінка. ФОТО

17:00 28.12.2016

Правоохоронці розшукують 72-річну жительку Тернополя Мних Оксану Василівну. Пенсіонерка зникла 27 грудня.

Розшукувана на зріст 160-165 см, худорлявої статури. У день зникнення була одягнена в темно-вишневе пальто, норкова шапку, світлі штани, чорні чоботи. Жінка страждає психічними розладами.

Інформацію про місцезнаходження Мних Оксани Василівни поліцейські просять повідомляти за номерами  0672591518,  27-11-70, 27-10-22 або 102 у будь-який відділ поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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