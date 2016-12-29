Полтавська поліція розшукує можливих свідків жорстокого вбивства. ФОТО

Полтавська поліція розшукує можливих свідків жорстокого вбивства. ФОТО

00:02 29.12.2016

14 жовтня 2016 року, близько 8-ої години неподалік будинку № 13 по вулиці Степана Халтуріна (район тролейбусного депо) Чернявський Дмитро Михайлович, 1964 року народження, отримав тілесні ушкодження, від яких помер.

За даним фактом відділенням поліції № 1 міста Полтава було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Звертаємось до громадян, які стали свідками даної події чи володіють якоюсь інформацією, повідомити до відділення поліції № 1 міста Полтава за телефонами 51-77-28, 066-093-71-36 або 102.

Анонімність гарантовано.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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