У Маріуполі поліцейський за кермом протаранив тролейбус, є загиблі. ФОТО

У Маріуполі поліцейський за кермом протаранив тролейбус, є загиблі. ФОТО

06:30 29.12.2016
  • У Маріуполі поліцейський за кермом протаранив тролейбус, є загиблі. ФОТО
  • У Маріуполі поліцейський за кермом протаранив тролейбус, є загиблі. ФОТО

По вулиці Червонофлотській сталося зіткнення автомобіля з тролейбусом.

Внаслідок пригоди загинув пасажир авто, водій автомобіля - працівник поліції у важкому стані знаходиться у лікарні, водій тролейбусу звернувся за медичною допомогою до лікувального закладу.

Вчора, о 17:30, на закругленні дороги по вулиці Червонофлотській працівник відділу УПД поліції Донецькій області, який знаходився на вихідному, за кермом власного автомобілю «Форд Фокус», не впорався з керуванням, виїхав на полосу зустрічного руху та скоїв зіткнення з тролейбусом, який рухався у зустрічному напрямку.

На місті працюють працівники прокуратури, слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в Донецькій області та патрульна поліція.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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