У селі на Київщині пожежа у будинку вбила людину. ФОТО

Напередодні о 02:45 до оперативно-диспетчерського служби Бородянського району надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Пилиповичі по вулиці Шевченка.

За вказаною адресою виїхали рятувальники 31-ДПРЧ смт Бородянка та 58-ППП смт Клавдієво-Тарасове. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому цегляному житловому будинку.

Під час розвідки було виявлено тіло власника, 1970 року народження. Пожежу було локалізовано о 03:23 та повністю ліквідовано о 03:54.

На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області