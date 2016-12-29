У Києві безхатченко ледь не загинув під час пожежі у сміттєзбірнику. ФОТО

У Києві безхатченко ледь не загинув під час пожежі у сміттєзбірнику. ФОТО

08:00 29.12.2016
  • У Києві безхатченко ледь не загинув під час пожежі у сміттєзбірнику. ФОТО
  • У Києві безхатченко ледь не загинув під час пожежі у сміттєзбірнику. ФОТО
  • У Києві безхатченко ледь не загинув під час пожежі у сміттєзбірнику. ФОТО

Напередодні о 17:52 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення від очевидців про те, що у 10-поверховому житловому будинку по вул. Радунська, 44, виникла пожежа.

На місце події одразу ж прибуло відділення 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники встановили, що горить сміття у сміттєзбірнику на першому поверсі в одному з під’їздів.

Під час гасіння пожежі було виявлено та врятовано чоловіка-безхатченка 1969 року народження, якого винесли на свіже повітря та передали працівникам медичної служби. Врятованого було госпіталізовано з опіками нижніх кінцівок та обличчя.

Наразі причину виникнення пожежі з'ясовує слідчо-оперативна група.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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