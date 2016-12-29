На Житомирщині викрадач авто проїхав на ньому до найближчого стовпа. ФОТО

До поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля, залишеного власником у дворі свого будинку у райцентрі. Згодом транспортний засіб було знайдено за кілька кілометрів у кюветі. Поліцейські встановили особу угонщика та проводять досудове розслідування.

Зникнення ВАЗівки 30-річний власник виявив надвечір. Поліцейським заявник повідомив, що залишив транспортний засіб незамкненим із ключами запалення у себе на подвір’ї. Упродовж півгодини, з 15:30 до 16:00, машина була без нагляду і саме у цей час, за словами чоловіка, хтось і скористався ситуацією та заволодів автомобілем.

Також заявник розповів, що у ході самостійних пошуків виявив ВАЗівку, але з механічними пошкодженнями за 2 км. від власного домогосподарства.



Поліцейські, з’ясовуючи обставини події, встановили причетність до угону авто 22-річного сусіда.

Молодик розповів, що у цей день у його будинку відбувалось застілля, а коли скінчилось спиртне, він вирішив докупити ще. Аби швидше дістатись до місця його продажу, «орендував» у сусіда авто, щоправда, власнику про це не сказав.

По дорозі до магазину, за словами угонщика, у машини відпало колесо, а відтак він втратив кермування, й авто врізалося у бетонну опору.

Поліцейські зафіксували механічні пошкодження ВАЗівки у вигляді відсутності переднього лівого колеса, деформації капота, решітки радіатора та переднього бампера.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Молодому чоловікові за такі «мандри» може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області