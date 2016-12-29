На Закарпатті поліція затримала винуватця смертельної ДТП. ФОТО

На Закарпатті поліція затримала винуватця смертельної ДТП. ФОТО

10:41 29.12.2016
  • На Закарпатті поліція затримала винуватця смертельної ДТП. ФОТО
  • На Закарпатті поліція затримала винуватця смертельної ДТП. ФОТО
  • На Закарпатті поліція затримала винуватця смертельної ДТП. ФОТО
  • На Закарпатті поліція затримала винуватця смертельної ДТП. ФОТО
  • На Закарпатті поліція затримала винуватця смертельної ДТП. ФОТО

Напередодні в с.Біла Церква Рахівського району автомобіль «Фольксваген Пассат» іноземної реєстрації зіткнувся з припаркованим на дорозі ЗІЛом.

Внаслідок ДТП загинув 39-річний власник вантажівки.

Трагедія сталася вчора ввечері в с.Біла Церква Рахівського району. Місцевий 39-річний мешканець прикрашав центральну вулицю села новорічними гірляндами. Аби дістатися з гірляндами на електричний стовп, чоловік вилазив на кабіну свого автомобіля ЗІЛ, який припаркував на проїжджій частині дороги. І треба ж було такому статися, що саме в цей момент наїхав інший автомобіль.

На швидкості ззаду у вантажівку врізався автомобіль «Фольксваген Пассат» іноземної реєстрації, за кермом якого перебував 42-річний житель с.Луг. Водій не помітив вчасно перешкоду на дорозі й не встиг зреагувати. Також є підозра, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Потерпілий в цей час стояв біля своєї вантажівки й вкручував лампи в гірлянди, тож удар машини прийшовся на нього. Від отриманих травм чоловік помер у кареті «швидкої».

За фактом смертельної ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. Винуватця трагедії затримано в порядку ст.208 КПК й поміщено в ІТТ. У нього також взято кров на визначення стану алкогольного сп’яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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