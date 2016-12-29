Двоє людей загинули та п’ятеро поранені під час ДТП на Хмельниччині. ФОТО

У Старокостянтинівському районі маршрутний автобус сполученням «Рівне — Хмельницький» зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Т-4».

Внаслідок ДТП водій та пасажирка мікроавтобуса загинули на місці події. Четверо пасажирів автобуса та пасажирка «Volkswagen Т-4» отримали травми різного ступеню тяжкості.



Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 28 грудня, близько 18:00 години на автодорозі «Старокостянтинів — Шепетівка» поблизу села Губча Старокостянтинівського району.

Водій маршрутного автобуса «Еталон» сполученням «Рівне — Хмельницький», рухаючись в напрямку Старокостянтинова, не врахував дорожньої обстановки та допустив занос транспортного засобу, внаслідок чого автобус виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Т-4» під керуванням 27-річного жителя села Чотирбоки Шепетівського району.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та його 48-річна пасажирка загинули на місці події. 25-річна дружина водія отримала травми у вигляді струсу головного мозку та відкритого перелому лівого передпліччя і була госпіталізована в травматологічне відділення районної лікарні.

Також травмувалися четверо пасажирів автобуса. Серед них двоє мешканців Хмельницького, одна жителька Старокостянтинова та одна вінничанка. У потерпілих діагностували струс головного мозку, гематоми, забійні рани різних частин тіла. Зараз вони перебувають у неврологічному відділенні Старокостянтинівської центральної районної лікарні. 18-річна жителька міста Вінниця від госпіталізації відмовилась.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області