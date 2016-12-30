На Кіровоградщині загадково зник безвісти 16-річний хлопець. ФОТО
На Кіровоградщині загадково зник безвісти 16-річний хлопець. ФОТО
16-річний Олександр Нікітін зник у Кіровоградській області.
17 грудня 2016 року Саша пішов з дому у м. Кропивницький, але назад досі не повернувся.
Прикмети дитини:
виглядає на 16-17 років, 160-170 см на зріст, худорлявий, світле волосся.
Одяг:
темно-сині джинси, чорний пуховик, темний светр.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ