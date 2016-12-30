У Києві іноземець запропонував чималого хабара військовому прокурору. ФОТО

Затримали його працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України в одному з ресторанів Печерського району.

75 тисяч доларів США неправомірної вигоди пропонували військовому прокурору Південного регіону представники товариства, що здійснює морські перевезення.

В рамках кримінального провадження по факту здійснення контрабанди на судно було накладено арешт. Таким чином зловмисники хотіли «вирішити питання» щодо зняття з нього арешту.

Генеральною прокуратурою України було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та працівники Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки ГПУ затримали 46-річного іноземця в одному з ресторанів Печерського району столиці. Правоохоронці вилучили 75 тисяч доларів США, які він передав військовому прокуророві за повернення судна компанії.

На даний час представника товариства-перевізника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Хабародавцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4-х до 8-ми років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України