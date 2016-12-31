На Одещині при загадкових обставинах зникла 16-річна дівчина. ФОТО

На Одещині при загадкових обставинах зникла 16-річна дівчина. ФОТО

16:00 31.12.2016
Вже декілька місяців у Одеській області шукають 16 - річну Тетяну Арменчу

22 червня 2016 року дівчину останній раз бачили у навчальному закладі міста Ізмаїл Одеської області. З того часу про Тетяну немає жодних звісток.

Прикмети дитини: 
виглядає на 16 років, овальне обличчя, світлі очі, русяве волосся.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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