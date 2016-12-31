Батьки втратили зв'язок із 17-річною Христиною Гуцан. ФОТО

Батьки втратили зв'язок із 17-річною Христиною Гуцан. ФОТО

23:00 31.12.2016
На Одещині зникла 17 - річна Христина Гуцан!

З липня 2016 року Христина мешкала у Одесі, але з жовтня батьки втратили з дічиною зв'язок На жаль, де вона - досі невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 16 - 18 років, на зріст 165 - 170 см, середньої статури, довге чорне волосся, карі очі, тонкі губи.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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