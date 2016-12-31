У Рівному на літнього чоловіка впала шафа. ФОТО

У Рівному на літнього чоловіка впала шафа. ФОТО

19:00 31.12.2016
  • У Рівному на літнього чоловіка впала шафа. ФОТО
  • У Рівному на літнього чоловіка впала шафа. ФОТО
  • У Рівному на літнього чоловіка впала шафа. ФОТО
  • У Рівному на літнього чоловіка впала шафа. ФОТО

О 18:07 в місті Рівному по вулиці Соборній, співробітники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру надавали допомогу літньому чоловікові, що по необережності впав, перекинувши шафу та не зміг самостійно піднятися з підлоги.

Крім того, шафа заблокувала вхідні двері квартири. Рятувальники поставили шафу на місце, обережно підняли чоловіка та перенесли на ліжко.

Потому викликали бригаду швидкої медичної допомоги. 

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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