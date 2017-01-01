Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція Львівщини. ФОТО

Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція Львівщини. ФОТО

16:00 01.01.2017

Самбірським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за скоєння тяжкого злочину передбаченого ч.1 ст.115 КК України (вбивство) встановлюється місцезнаходження Андрухів Романа Ігоровича, 05.03.1989 р.н., котрий зареєстрований в селі Романівка, Городоцького району Львівської області. Чоловік вже був раніше судимий за крадіжки з церков. 

Прикмети: вік 27 років, ріст 183 см, лице овальне, волосся коротке темне. На час скоєння злочину був одягнутий в темнозелену балонову коротку куртку, темні штани та темну шапку. 

Усіх, кому відоме місцезнаходження даного громадянина просимо звертатись у Самбірський ВП (тел. 8-096-35-63-297 або 102).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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