Поліція Чернігівщини розшукує зухвалу серійну шахрайку. ФОТО

Поліція Чернігівщини розшукує зухвалу серійну шахрайку. ФОТО

12:00 01.01.2017
  • Поліція Чернігівщини розшукує зухвалу серійну шахрайкую ФОТО
  • Поліція Чернігівщини розшукує зухвалу серійну шахрайкую ФОТО

Поліцейські Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області відкрили кримінальні провадження за п’ятьма фактами шахрайських дій, вчинених 45-річною чернігівкою.

Використовуючи метод навіювання, «забалакуючи» потерпілих, ця вправна аферистка відібрала гроші у продавчинь продуктових магазинів та аптек Чернігова. Вона обирала заклади з великими чергами, де касири поспішають, намагаючись якнайшвидше обслугувати клієнтів.

Зловмисниця підходила до касирки і обирала товар приблизно на 200 гривень. Коли вона починала розраховуватися, то діставала крупну купюру з гаманця, махала нею, навіть простягала касиркам, а потім, забалакуючи та відволікаючи увагу, гроші забирала з касової тарілки, при цьому повторюючи, що добавить ще дрібні гроші. Забрану крупну купюру, використовуючи спритність рук, зловмисниця ховала в гаманець. Задуривши голову касиру, шахрайка отримувала ще і решту з «двохсотки», яку так і не віддала.

Увесь процес зафільмувала камера відеоспостреження однієї з аптек міста. Наразі правоохоронцями встановлено, що у такий спосіб було ошукано касирок у п’яти закладах міста.

Якщо ви упізнали цю зловмисницю або знаєте про її місце знаходження, негайно звертайтеся до поліції за телефоном 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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