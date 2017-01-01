Поліція розшукує підозрюваного у замаху на вбивство. ФОТО

Поліція розшукує підозрюваного у замаху на вбивство. ФОТО

23:00 01.01.2017

Торецьким відділенням поліції за підозрою у скоєнні тяжкого злочину розшукується громадянин Шадін Сергій Олексійович, 27.06.1980 року народження, уродженець м. Торецьк Донецької області, раніше судимий, який 08.12.2016 приблизно о 20-й годині скоїв напад на місцевого мешканця із застосуванням вогнепальної зброї, після чого з місця події зник.

Прикмети: на вигляд 35 років, зріст 180 см, середньої статури, волосся темне коротке.

Був одягнений: куртка темна коротка, брюки темного кольору.

Особливі прикмети: праве око відсутнє, має скляний протез та шрам на лобі довжиною приблизно 5 см.

Зловмисник може бути озброєний вогнепальною зброєю (ймовірно пістолетом).

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією стосовно вказаного чоловіка, просимо терміново повідомити поліцію за телефоном 102 або 0-800-505-102 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних), 062-474-40-40 або 066-529-11-01 (чергова частина Торецького відділення поліції). Конфіденційність гарантовано.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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