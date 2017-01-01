У Полтаві під час ДТП перекинулась маршрутка з пасажирами. ФОТО

Біля зупинки громадського транспорту «Фарфоровий завод» сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та легкового автомобіля. У салоні мікроавтобусу «Мерседес» знаходилось більше десяти пасажирів.

Під час роботи на місці події, працівники поліції встановили, що водій легкового автомобіля, допустив зіткнення з мікроавтобусом. Унаслідок сильного бокового удару автобус з пасажирами перекинувся.

Переломи різного ступеня тяжкості отримав водій мікроавтобуса, 1956 року народження, та один із його пасажирів, 1988 року народження. Автомобілем швидкої медичної допомоги їх було доставлено до лікарні.

Медичне обстеження водія легкового автомобіля, 1980 року народження, показало наявність у його крові алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області