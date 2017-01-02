View the full image На Кіровоградщині поліція розшукує ініціатора смертельної стрілянини. ФОТО

У результаті конфлікту, що стався 1 листопада близько 23:50 на вулиці В.Чміленка, неподалік одного з розважальних закладів у Кропивницькому, місцевий житель вистрілив у бік двох людей.

Внаслідок чого обидва потерпілих отримали тяжкі поранення, один з них помер у лікарні.

За підозрою у скоєнні злочину поліція розшукує Мартиросяна Арсена Андроніковича, 1990 року народження, мешканця міста Кропивницький.

Просимо усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження даного громадянина, повідомити за телефоном «102», або звернутися до найближчого відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області