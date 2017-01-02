View the full image У Полтаві розшукується підозрюваний у замаху на вбивство поліцейського. ФОТО

За скоєння особливо тяжкого злочину Полтавським відділом поліції розшукується Капканов Геннадій Геннадійович, 30.01.1983 року народження, мешканець міста Полтави.

У разі отримання інформації стосовно місця перебування вказаної особи просимо негайно повідомити поліції за телефонами: 050-606-29-19, 099-960-25-15, (0532) 51-77-55, 102 або іншим зручним для вас способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області