У Полтаві розшукується підозрюваний у замаху на вбивство поліцейського. ФОТО

У Полтаві розшукується підозрюваний у замаху на вбивство поліцейського. ФОТО

23:00 02.01.2017

За скоєння особливо тяжкого злочину Полтавським відділом поліції розшукується Капканов Геннадій Геннадійович, 30.01.1983 року народження, мешканець міста Полтави.

 У разі отримання інформації стосовно місця перебування вказаної особи просимо негайно повідомити поліції за телефонами: 050-606-29-19, 099-960-25-15, (0532) 51-77-55, 102 або іншим зручним для вас способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Украинцы спорят, нужно ли сочувствовать россиянам из-за авиакатастрофы? По-вашему мнению такие споры – это:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.