Поліція та рідні шукають жителя Прикарпаття, що зник у зоні АТО. ФОТО

Поліція та рідні шукають жителя Прикарпаття, що зник у зоні АТО. ФОТО

00:02 02.01.2017

Коломийським відділом поліції ГУ НП в Івано-Франківській області розшукується безвісно зниклий Обушак Василь Миколайович 1964 р.н. житель с. Воскресінці Коломийського району.

Влітку 2014 року із площі «Майдан Незалежності», у м. Київ він пішов добровольцем у зону АТО, після чого зв'язок з ним втрачено.

Опис зовнішності: ріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, коротке.

Про будь яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами «102», (03433) 2-24-38 – чергова частина Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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