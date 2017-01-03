На Полтавщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО
На Полтавщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО
Лиходід Яна Вікторівна, 1992 р.н., уродженка та мешканка с. Дзюбівщина, В. Багачанського району, Полтавської області.
6 серпня 2016 року близько 8-ї години виїхала за власними справами до Полтави і до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Можливо, в період з 15-ї години, поверталась на автотранспорті з м. Полтава до села Красногорівка Великобагачанського району.
Просимо відгукнутися громадян, які у суботу, 6 серпня, в період з 14:45 по 15:30 знаходилися на місці зупинки рейсового та попутного транспорту, що на перетині вулиць В. Тирнівської та К. Шосе. Також звертаємося до водіїв надати інформацію з відеореєстраторів, якщо ви проїздили у цей час за вказаною адресою.
Якщо ви бачили зниклу дівчину, вам відомі обставини її зникнення або що-небудь відомо про її місцезнаходження, просимо повідомити ГУНП в Полтавській області за телефонами (0532) 51-77-02 – чергова частина ГУНП, (0532) 51-75-76, (0532) 51-75-97 - розшуковий відділ УКР ГУНП області, або за телефоном «102».
Прикмети: на вигляд 20-22 роки, зріст 162-165см., середньої тілобудови, волосся русяве, коротке.
Була одягнена у сукню бірюзового кольору з малюнками у вигляді червоних квітів, босоніжки світло-коричневого кольору, шкіряні, з малюнком у вигляді квадратиків темно-зеленого, білого та червоного кольору.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області