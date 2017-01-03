У Ковелі поліція розшукує жінку, яка розрахувалась фальшивими грошима

20 жовтня до Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшла заява 30-річної ковельчанки про те, що у магазині по вулиці Театральній у Ковелі невідома жінка розрахувалася за придбаний товар грошима у сумі 300 дол. США, із ознаками підробки.

За фактом підробки грошей поліція відкрила кримінальне провадження та проводить заходи, спрямовані на розшук зловмисниці.



Поліцейські з‘ясували, що 18 жовтня близько 17:00 години у одному із магазинів міста Ковеля невідома жінка придбала речі, зокрема, 2 пари кросівок, годинник жіночий та гаманець, за які розрахувалася 3 купюрами по 100 дол. США із ознаками підробки.

У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється жінка віком приблизно 40-50 років, середньої тілобудови, волосся біле.

Була одягнена у балонову зимову куртку, рожевого кольору із хутряним коміром.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про вказану особу просимо повідомити за телефонами: (03352) 5-32-84, 0997544516, 0952426775 або 102. Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області