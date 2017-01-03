Поліція Херсонщини розшукує злодія, який ледь не зарізав жінку. ФОТО

Поліція Херсонщини розшукує злодія, який ледь не зарізав жінку. ФОТО

16:00 03.01.2017

В Олешківське відділення поліції після опівночі зателефонувала 55-річна жителька с. Нова Маячка.

Жінка повідомила, що виявила свою 36-річну доньку із колотим пораненням грудної клітини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного відділення поліції. Поліцейські з’ясували, що потерпіла жила окремо від матері на зйомній квартирі і працювала сезонним працівником. В будинку вона мешкала не сама – сусідню кімнату винаймав такий же самий робітник. Але чоловіка в кімнаті не було.

Швидка допомога доставила постраждалу до районної лікарні, поліція розпочала проведення невідкладних розшукових заходів. Після операції потерпіла розповіла, що поранив її сусід. Ввечері між ними виник побутовий конфлікт і чоловік наніс жінці удар ножем.

Як розповів начальник Олешківського відділення поліції Сергій Ященко, поліцейські вже встановили особу зловмисника. Ним виявився 58-річний уродженець іноземної держави Рахімов Найім Каюмович, який вже кілька років працює сезонним робітником у Новій Маячці.

Прикмети чоловіка: представлявся на ім’я Карім, на вигляд 50-55 років, зріст 165-170 см., середньої повноти, обличчя овальне, середньоазіатський тип обличчя, очі темні, волосся на голові чорні рідкі, за інформацією раніше мешкав на території Запорізької області.

Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією про місцеперебування зловмисника, прохання зателефонувати за номерами: (095) 27-86-004, (050) 68-98-317 або «102». Анонімність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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