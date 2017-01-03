На Донеччині ліквідовано потужний конвертцентр, - прокуратура. ФОТО

На Донеччині ліквідовано потужний конвертцентр, - прокуратура. ФОТО

19:00 03.01.2017
  • На Донеччині ліквідовано потужний конвертцентр, - прокуратура. ФОТО
  • На Донеччині ліквідовано потужний конвертцентр, - прокуратура. ФОТО
  • На Донеччині ліквідовано потужний конвертцентр, - прокуратура. ФОТО
  • На Донеччині ліквідовано потужний конвертцентр, - прокуратура. ФОТО
  • На Донеччині ліквідовано потужний конвертцентр, - прокуратура. ФОТО

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків службовими особами одного з підприємств області.

Прокуратурою Донецької області спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Донецькій області та працівниками фіскальної служби ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території Донецької, Луганської та інших областей.

До складу центру входили декілька активних учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства.

Зловмисники працювали з клієнтами з різних регіонів України. Вони надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків.  

Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку.

У результаті 6 проведених обшуків виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, грошові кошти у сумі понад 1 млн гривень, комп'ютерну техніку та чорнові записи. 

Розслідування кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області 

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