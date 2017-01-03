На Полтавщині озброєні злочинці пограбували ломбард. ФОТО

На Полтавщині озброєні злочинці пограбували ломбард. ФОТО

10:00 03.01.2017
  • На Полтавщині озброєні злочинці пограбували ломбард. ФОТО
  • На Полтавщині озброєні злочинці пограбували ломбард. ФОТО

31 грудня минулого року о 10:22 до поліції зі служби "102" надійшло повідомлення від місцевого чоловіка, що троє невідомих зайшли до ломбарду і почали погрожувати жінці-продавцю.

Потім останні розбили вітрину і заволоділи виробами із золота (кількість викраденого та сума завданих збитків встановлюється). Зі слів свідків, один з нападників, який знаходився біля входу в ломбард, мав при собі предмет схожий на обріз мисливської рушниці. Зі слів очевидців з місця події злочинці зникли на автомобілі Мазда, сірого кольору.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Шановні громадяни!

Інформацію про причетних осіб, рух підозрілого автотранспорту в селі Кривуші або чоловіків у чорному спортивному одязі у період часу з 17.30 до 19.00 можна надати до найближчого територіального органу поліції. Також працівники поліції шукають інформацію з відеореєстраторів автотранспорту серед водіїв, які у вказаний час проїжджали у селі Кривуші чи поблизу нього. Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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