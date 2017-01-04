Одна людина загинула та ще одну поранено під час ДТП на Полтавщині. ФОТО

Автопригода сталася 4-го січня, близько 6-ї години ранку на 14-му кілометрі автодороги Полтава – Олександрія, поблизу села Шевченки, що у Полтавському районі.

Попередньо відомо, що сталося зіткнення двох автомобілів - «ВАЗ-21099» під керуванням 28-річного полтавця, що рухався в напрямку міста Кременчук, та «Volkswagen Jetta» під керуванням 21-річного жителя Кіровоградської області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «ВАЗ-21099» загинув на місці події, 63-річна пасажирка автомобіля «Volkswagen Jetta» з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області